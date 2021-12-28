Представители США и Польши обсудили ситуацию вокруг Украины

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках диалога с польскими коллегами обсудил ситуацию вокруг Украины и сообщил о готовности Вашингтона поддержать союзников по НАТО.
Представители США и Польши обсудили ситуацию вокруг Украины
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Переговоры проходили с главой бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и главой бюро международной политики Якубом Кумохом.

«Они обменялись мнениями относительно роста военных сил России вблизи украинских границ и подтвердили важность единства союзников в усилиях по дипломатии и сдерживанию», — говорится в заявлении Белого дома.

Салливан подтвердил приверженность США 5-й статье Устава НАТО о взаимной обороне стран-членов при нападении.

Ранее в канцелярии польского президента заявили, что Варшава рассматривает предложения союзников по НАТО о помощи на белорусско-польской границе в связи с миграционным кризисом.

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