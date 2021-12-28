Представители США и Польши обсудили ситуацию вокруг Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках диалога с польскими коллегами обсудил ситуацию вокруг Украины и сообщил о готовности Вашингтона поддержать союзников по НАТО.

Reuters

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