Представители США и Польши обсудили ситуацию вокруг Украины
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Переговоры проходили с главой бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и главой бюро международной политики Якубом Кумохом.
«Они обменялись мнениями относительно роста военных сил России вблизи украинских границ и подтвердили важность единства союзников в усилиях по дипломатии и сдерживанию», — говорится в заявлении Белого дома.
Салливан подтвердил приверженность США 5-й статье Устава НАТО о взаимной обороне стран-членов при нападении.
Ранее в канцелярии польского президента заявили, что Варшава рассматривает предложения союзников по НАТО о помощи на белорусско-польской границе в связи с миграционным кризисом.