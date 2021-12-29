Захарова рассказала, как будут работать дипломаты в праздничные дни

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о работе дипломатов в новогодние праздники.
Захарова рассказала, как будут работать дипломаты в праздничные дни
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«В начале января пройдут переговоры с НАТО, и наши сотрудники к ним готовятся. Но Министерство иностранных дел занимается не только такими глобальными вопросами, но и более сиюминутными проблемами, связанными, например, с гражданами России. Поэтому, если будут ситуации, которые потребуют участия российских дипломатов в любой точке мира, которые будут связаны с российскими гражданами непосредственно на земле, поверьте, ни один праздник не будет не остановлен», — сказала Захарова.

При этом представитель ведомства отметила, что так происходит каждый раз, вне зависимости от дня недели или погоды. По её словам, дипломаты всегда приходят на помощь гражданам.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договорённости пока нет.

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