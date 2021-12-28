В Госдепе назвали «скромным» прогресс на переговорах с Ираном
- Reuters
«Слишком рано говорить, вернулся ли Иран в этот раунд с конструктивным подходом», — цитирует РИА Новости Прайса.
Он назвал прогресс на переговорах «скромным», отметив, что «пока рано говорить, насколько он содержательный».
В Госдепе добавили, что Иран двигается к возвращению в СВПД слишком медленно.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по СВПД.
27 декабря главы делегаций России и США провели встречу перед началом восьмого раунда консультаций по восстановлению иранской ядерной сделки.