В Госдепе назвали «скромным» прогресс на переговорах с Ираном

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Подход Ирана в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пока сложно назвать конструктивным. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
В Госдепе назвали «скромным» прогресс на переговорах с Ираном
  • Reuters

«Слишком рано говорить, вернулся ли Иран в этот раунд с конструктивным подходом», — цитирует РИА Новости Прайса.

Он назвал прогресс на переговорах «скромным», отметив, что «пока рано говорить, насколько он содержательный».

В Госдепе добавили, что Иран двигается к возвращению в СВПД слишком медленно. 

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по СВПД.

27 декабря главы делегаций России и США провели встречу перед началом восьмого раунда консультаций по восстановлению иранской ядерной сделки.

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