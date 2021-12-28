В Госдепе назвали «скромным» прогресс на переговорах с Ираном

Подход Ирана в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пока сложно назвать конструктивным. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Слишком рано говорить, вернулся ли Иран в этот раунд с конструктивным подходом», — цитирует РИА Новости Прайса.

Он назвал прогресс на переговорах «скромным», отметив, что «пока рано говорить, насколько он содержательный».

В Госдепе добавили, что Иран двигается к возвращению в СВПД слишком медленно.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по СВПД.

27 декабря главы делегаций России и США провели встречу перед началом восьмого раунда консультаций по восстановлению иранской ядерной сделки.