ПВО Сирии не стала вступать в бой с F-16 Израиля в момент посадки самолёта ВКС России

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Израильские истребители F-16 выпустили четыре управляемые ракеты по территории порта в сирийской Латакии, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился самолёт ВКС России. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
ПВО Сирии не стала вступать в бой с F-16 Израиля в момент посадки самолёта ВКС России
  • Reuters
  • © Amir Cohen

«28 декабря с 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия», — говорится в сообщении ЦПВС.

Как отметил Журавлёв, в результате израильского удара нанесён незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре.

«Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолёт военно-транспортной авиации ВКС России. Потерь среди военнослужащих ВС САР нет», — отметил он.

Утром 28 декабря государственное телевидение Сирии сообщило, что Израиль нанёс удар по Латакии, неподалёку от которой располагается российская авиабаза Хмеймим.

В ноябре спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва выступает против обстрелов Сирии со стороны Израиля и призывает стороны к переговорам.

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