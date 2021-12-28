Израиль нанёс удар по Латакии вблизи российской авиабазы Хмеймим
«Сегодня около 03:21 (04:21 мск) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии», — цитирует РИА Новости сообщение сирийского телеканала.
Удар со стороны Израиля привёл к пожарам и большому материальному ущербу.
Для отражения атаки использовались сирийские системы ПВО.
В начале декабря сообщалось об авиаударе со стороны Израиля по Латакии — он пришёлся на площадку с контейнерами в торговом порту, в результате чего вспыхнул пожар в нескольких коммерческих контейнерах.