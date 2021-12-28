Зампостпреда России рассказал о роли ООН в переговорах по безопасности в Европе

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ООН не участвует каким-либо образом в дискуссиях между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности в Европе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Зампостпреда России рассказал о роли ООН в переговорах по безопасности в Европе
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Насколько я понимаю, ООН на данный момент никак не участвует в этих дискуссиях», — цитирует ТАСС Полянского.

По его словам, «в первую очередь дискуссия ведётся в двустороннем порядке» между Россией и США.

Ранее агентство AFP со ссылкой на Белый дом сообщило, что переговоры России и США по ситуации на Украине могут состояться 10 января.

Позднее Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется,  пройдут 10 января в Женеве.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, российские предложения по гарантиям безопасности услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО.

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