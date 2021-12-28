Россия ожидает от НАТО пояснений по предлагаемому формату обсуждений безопасности

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Россия ожидает от Североатлантического альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений безопасности в Европе в рамках встречи Совета Россия — НАТО. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия ожидает от НАТО пояснений по предлагаемому формату обсуждений безопасности
  • Legion-Media

Об этом сообщает ТАСС.

«Подготовка идёт. Необходимо прояснить с НАТО детали предложений. Проблема для нас заключается в том, что мы хотим включить наших военных (в обсуждения. — RT). Наши военные готовы, но НАТО не хотело (вести) подобный профессиональный диалог, ориентированный на результат. НАТО хотело выставить перед нами некоторые политические проблемы. Мы не думаем, что это ситуация, заслуживающая работы Совета Россия — НАТО», — сказал дипломат.

Он добавил, что Россия хотела бы «прояснить это от натовских коллег».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать 12 января заседание Совета Россия — НАТО.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что участие в предстоящем заседании Совета Россия — НАТО высокопоставленных военных принципиально важно.

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