Сенатор Джабаров призвал главу МИД Украины Кулебу не вмешиваться в отношения России и НАТО

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Дарья Ускова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что США и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, которых требует Россия.
Сенатор Джабаров призвал главу МИД Украины Кулебу не вмешиваться в отношения России и НАТО
  • РИА Новости

«Я бы сказал не очень литературно: его забыли спросить США и НАТО», — заявил сенатор.

Парламентарий также посоветовал Кулебе заниматься политическими вопросами, которые касаются Украины, а не вмешиваться во взаимоотношения России, США и НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что США и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, предложенные Россией.

Российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.

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