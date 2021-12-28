Сенатор Джабаров призвал главу МИД Украины Кулебу не вмешиваться в отношения России и НАТО
- РИА Новости
«Я бы сказал не очень литературно: его забыли спросить США и НАТО», — заявил сенатор.
Парламентарий также посоветовал Кулебе заниматься политическими вопросами, которые касаются Украины, а не вмешиваться во взаимоотношения России, США и НАТО.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что США и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, предложенные Россией.
Российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.