Глава МИД Украины Кулеба: США и НАТО не согласятся на российские гарантии безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, которых требует Россия.

«Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что договориться обо всех аспектах гарантий безопасности между Россией и США за одну встречу невозможно, но затягивать переговорный процесс также не стоит.

Российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.