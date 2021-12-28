МИД России: договориться о гарантиях безопасности с США за одну встречу невозможно

Договориться России с США обо всех аспектах гарантий безопасности за одну встречу невозможно, но затягивать переговорный процесс также не стоит. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«За один день договориться невозможно, но и затягивать процесс мы тоже не можем: вопрос очень срочный и очень серьёзный», — приводит ТАСС его слова.

Ранее агентство AFP со ссылкой на Белый дом сообщило, что переговоры России и США по ситуации на Украине могут состояться 10 января.

Позднее Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.