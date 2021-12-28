МИД России: договориться о гарантиях безопасности с США за одну встречу невозможно
- РИА Новости
«За один день договориться невозможно, но и затягивать процесс мы тоже не можем: вопрос очень срочный и очень серьёзный», — приводит ТАСС его слова.
Ранее агентство AFP со ссылкой на Белый дом сообщило, что переговоры России и США по ситуации на Украине могут состояться 10 января.
Позднее Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.