AFP: представители России и ОБСЕ встретятся 13 января

Встреча представителей России и ОБСЕ запланирована на 13 января, сообщает AFP со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

«Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января», — приводит текст публикации РИА Новости.

Ранее в AFP анонсировали консультации между представителями Москвы и Вашингтона 10 января по теме контроля над вооружениями и ситуации на Украине.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, российские предложения по гарантиям безопасности услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО.