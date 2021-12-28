AFP: представители России и ОБСЕ встретятся 13 января
- AP
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«Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января», — приводит текст публикации РИА Новости.
Ранее в AFP анонсировали консультации между представителями Москвы и Вашингтона 10 января по теме контроля над вооружениями и ситуации на Украине.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, российские предложения по гарантиям безопасности услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО.