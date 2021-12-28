В МИД России заявили об отсутствии перспектив отключения страны от SWIFT
- Reuters
В интервью РИА Новости он отметил, что SWIFT является частной международной компанией, и ввиду этого факта неясно, как в США собираются реализовывать свои угрозы.
«Рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается», — сказал Биричевский.
Ранее сообщалось, что заместитель помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».
Немецкий политолог Янис Клюге назвал такой вариант нереалистичным.