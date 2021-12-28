В МИД России заявили об отсутствии перспектив отключения страны от SWIFT

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Реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT не просматривается, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
В МИД России заявили об отсутствии перспектив отключения страны от SWIFT
  • Reuters

В интервью РИА Новости он отметил, что SWIFT является частной международной компанией, и ввиду этого факта неясно, как в США собираются реализовывать свои угрозы.

«Рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается», — сказал Биричевский.

Ранее сообщалось, что заместитель помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».

Немецкий политолог Янис Клюге назвал такой вариант нереалистичным.

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