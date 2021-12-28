Медрегулятор США сократил срок изоляции для заболевших COVID-19

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В США в два раза сократили срок изоляции при инфицировании коронавирусом, следует из заявления американского медицинского регулятора.
Медрегулятор США сократил срок изоляции для заболевших COVID-19
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

«CDC сокращает рекомендованное время изоляции с 10 дней для людей с COVID-19 до пяти дней при условии отсутствия симптомов. После этого на протяжении еще 5 дней нужно носить маску в присутствии других людей», — говорится в сообщении ведомства.

При этом гражданам, которые получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, больше не рекомендуют уходить на карантин, однако после контактов с инфицированными они обязаны носить маску на протяжении десяти дней.

Президент США Джо Байден ранее призвал не паниковать паниковать из-за распространения омикрон-штамма COVID-19.

По его словам, Соединённые Штаты готовы к сопротивлению новому варианту коронавируса.

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