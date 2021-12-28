Во Франции ожидают в январе более 250 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что темпы распространения коронавируса в республике могут превысить в начале следующего года планку в 250 тысяч новых случаев в сутки.
Во Франции ожидают в январе более 250 тысяч случаев COVID-19 за сутки
  • © Michel Euler

«К началу января мы можем ожидать более 250 тыс. случаев в день», — приводит ТАСС слова Верана.

Также Веран заявил, что Франция не исключает введения четвёртой дозы вакцины от COVID-19.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французские власти подготовили законопроект, предполагающий замену санитарных пропусков на вакцинные, он может вступить в силу с 15 января.

25 декабря во Франции были зафиксированы рекордные 104 тыс. случаев инфицирования COVID-19 за сутки.

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