Fox News: медлительность Байдена провоцирует Россию и Китай на «агрессию»

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Политический обозреватель американского телеканала Fox News Чак Девор утверждает, что «медлительность» президента США Джо Байдена и его администрации якобы провоцирует Россию и Китай на «агрессию».
Fox News: медлительность Байдена провоцирует Россию и Китай на «агрессию»
  • Reuters
  • © Evelyn Hockstein

В опубликованной на сайте телеканала статье Девора говорится, что Байден и его администрация «медленно реагируют на события».

В материале утверждается, что Россия якобы готовится «вторгнуться» на Украину, а Китай наращивает военные возможности для «завоевания Тайваня».

«К следующему месяцу мир может оказаться в состоянии войны», — считает Девор.

Также он заявил о возможности «дискредитации» США и их союзников. 

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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