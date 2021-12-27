Fox News: медлительность Байдена провоцирует Россию и Китай на «агрессию»
- Reuters
- © Evelyn Hockstein
В опубликованной на сайте телеканала статье Девора говорится, что Байден и его администрация «медленно реагируют на события».
В материале утверждается, что Россия якобы готовится «вторгнуться» на Украину, а Китай наращивает военные возможности для «завоевания Тайваня».
«К следующему месяцу мир может оказаться в состоянии войны», — считает Девор.
Также он заявил о возможности «дискредитации» США и их союзников.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.