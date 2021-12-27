Daily Express: сыпь на коже может быть симптомом омикрон-штамма

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Издание Daily Express сообщило, что сыпь на коже может являться симптомом омикрон-штамма коронавируса.
Daily Express: сыпь на коже может быть симптомом омикрон-штамма
  • Reuters
  • © Jeenah Moon

Газета ссылается на данные приложения ZOE COVID Study.

Отмечается, что часть заболевших жалуются на сильный зуд, другие же сообщили о том, что сыпь их не беспокоит.

Уточняется, что сыпь может проявляться на ранних стадиях заболевания и не проходить длительное время.

Ранее врач-эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор рассказал изданию Express, что у омикрон-варианта новой коронавирусной инфекции есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.

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