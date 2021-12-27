Швейцария выразила готовность принять у себя саммит Россия — НАТО

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Официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что швейцарская сторона готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия — НАТО.
Швейцария выразила готовность принять у себя саммит Россия — НАТО
  • Legion-Media

«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что пока ведомство «не комментирует конкретные события или запросы» от сторон в целях сохранения конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.

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