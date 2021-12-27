Жюри международной премии RT для военкоров определило победителей этого года

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Жюри Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба — 2021, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей.
Жюри международной премии RT для военкоров определило победителей этого года
  • Legion-Media

Премия вручается в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст», «После войны: лучший репортаж или документальный фильм» — о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и о возвращении к мирной жизни. Победителями этого года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена.

В категории «Лучшая работа из зоны конфликта: видео» победил журналист телеканала «Россия 24» Александр Лукьянов с репортажем «Звенящая тишина» с линии соприкосновения в Донбассе.

Победителем в категории «Лучшая работа из зоны конфликта: текст» стал американец Ануж Чопра с репортажем «Бои и кровопролитные столкновения в Марибе» для AFP. Он рассказал о регионе Йемена, где ведутся ожесточённые бои.

В третьей категории победили журналист Рания Абдулла из Йемена с короткометражным документальным фильмом «Прерванная жизнь» для телеканала YEMEN-TV и американец Неха Вадекар со статьёй для The Telegraph «Битва в Кабу-Делгаду: скрытая война за природные ресурсы Мозамбика».

Каждый победитель Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2021 получит денежный приз в размере около 200 тыс. рублей.

Подробнее — в материале RT.

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