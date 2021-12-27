Чавушоглу заявил о положительном отношении Турции к возможному саммиту Россия — НАТО

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона положительно относится к возможному саммиту между Россией и НАТО.
Чавушоглу заявил о положительном отношении Турции к возможному саммиту Россия — НАТО
  • Legion-Media

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, некоторые из членов НАТО выступают за сдерживание, а некоторые в большей степени — за диалог с Россией, и у каждого члена альянса есть свои аргументы в пользу своей позиции.

«Турция всегда выступает больше за диалог, считает, что при помощи него можно как минимум снизить напряжённость. В данном случае мы имеем такую же позицию. Мы придаём важное значение предстоящему саммиту между НАТО и Россией и считаем это правильным шагом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.

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