Песков заявил, что до Харрис «невиданные» санкции в отношении России уже обещал Байден

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на угрозы вице-президента США Камалы Харрис о возможных «невиданных» санкциях в отношении России заявил, что до неё их уже несколько раз обещал президент США Джо Байден.
Песков заявил, что до Харрис «невиданные» санкции в отношении России уже обещал Байден
  • © Пресс-служба Президента РФ

«До неё это уже несколько раз обещал господин Байден», — сказал Песков.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.

По её словам, США готовы на введение антироссийских санкций в случае «вторжения России на Украину».

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.

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