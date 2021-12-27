Вице-президент США Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис заявила о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.

По её словам, США готовы на введение антироссийских санкций в случае «вторжения России на Украину».

«Мы сотрудничаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень ясно давали понять, что мы готовы ввести санкции, каких вы прежде не видели», — заявила Харрис в эфире телеканала CBS.

Она добавила, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Украины.

Ранее экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в статье для Центра анализа европейской политики сообщил, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.