Бывший представитель Госдепа по Украине Волкер призвал к новым санкциям против России

Экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в статье для Центра анализа европейской политики сообщил, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.

«Запад должен ввести новые санкции сейчас и согласиться на снятие этих санкций только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — написал он в статье.

Бывший дипломат предположил, что такая мера поможет предотвратить «агрессию» на Украине.

Волкер не уточнил, каким конкретно образом Россия, перемещая войска по собственной территории, угрожает Украине.

Ранее в статье The Washington Post сообщалось, что страны Евросоюза до сих пор не могут достичь согласия по санкционной политике в отношении России, ужесточать их «не спешат» даже такие «воинственные» члены ЕС, как Эстония и Польша.