Бывший представитель Госдепа по Украине Волкер призвал к новым санкциям против России

Короткая ссылка
Экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в статье для Центра анализа европейской политики сообщил, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.

«Запад должен ввести новые санкции сейчас и согласиться на снятие этих санкций только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — написал он в статье.

Бывший дипломат предположил, что такая мера поможет предотвратить «агрессию» на Украине.

Волкер не уточнил, каким конкретно образом Россия, перемещая войска по собственной территории, угрожает Украине.

Ранее в статье The Washington Post сообщалось, что страны Евросоюза до сих пор не могут достичь согласия по санкционной политике в отношении России, ужесточать их «не спешат» даже такие «воинственные» члены ЕС, как Эстония и Польша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить