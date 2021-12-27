Глава МИД Лавров заявил о планах переговоров с США по безопасности после праздников
- AP
«Именно с Соединёнными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности. — RT), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», — цитирует его РИА Новости.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.