Глава МИД Лавров заявил о планах переговоров с США по безопасности после праздников

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью «Соловьёв Live», что российская и американская стороны проведут переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних праздников.

«Именно с Соединёнными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности. — RT), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», — цитирует его РИА Новости.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.