Политолог Почта отреагировал на слова Харрис о «беспрецедентных» санкциях против России

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о возможности введения новых «беспрецедентных» санкций против России из-за ситуации на Украине.
Политолог Почта отреагировал на слова Харрис о «беспрецедентных» санкциях против России
  • Legion-Media

Эксперт отметил, что вице-президент Харрис до сих пор не смогла в полной мере проявить себя. По его мнению, «как международник она пока на нулевой стадии».

Почта выразил мнение, что за этим высказыванием может не стоять ничего, кроме «эмоций и желания себя проявить».

По мнению политолога, публичное осуждение России и разговоры о демократии в настоящее время являются некой «популярной тенденцией».

При этом в США сейчас наблюдается кризис межпартийных отношений, американские власти пытаются провести реформу избирательной системы, заявил он.

«Я бы не воспринимал всерьёз подобные заявления. За ними стоит всего лишь желание попиариться, сделать информационный повод и продемонстрировать себя в качестве крупного американского политика... Пока вместо ужасающего крика это какой-то такой тонкий писк», — заключил собеседник RT.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.

По её словам, США готовы на введение антироссийских санкций в случае «вторжения России на Украину».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить