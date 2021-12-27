Политолог Почта отреагировал на слова Харрис о «беспрецедентных» санкциях против России

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о возможности введения новых «беспрецедентных» санкций против России из-за ситуации на Украине.

Эксперт отметил, что вице-президент Харрис до сих пор не смогла в полной мере проявить себя. По его мнению, «как международник она пока на нулевой стадии».

Почта выразил мнение, что за этим высказыванием может не стоять ничего, кроме «эмоций и желания себя проявить».

По мнению политолога, публичное осуждение России и разговоры о демократии в настоящее время являются некой «популярной тенденцией».

При этом в США сейчас наблюдается кризис межпартийных отношений, американские власти пытаются провести реформу избирательной системы, заявил он.

«Я бы не воспринимал всерьёз подобные заявления. За ними стоит всего лишь желание попиариться, сделать информационный повод и продемонстрировать себя в качестве крупного американского политика... Пока вместо ужасающего крика это какой-то такой тонкий писк», — заключил собеседник RT.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.

По её словам, США готовы на введение антироссийских санкций в случае «вторжения России на Украину».