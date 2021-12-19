Минобороны ФРГ предложило ввести санкции против Путина и его окружения из-за Украины

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Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag заявила, что предлагает ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения из-за ситуации с Украиной.
Минобороны ФРГ предложило ввести санкции против Путина и его окружения из-за Украины
  • AP

«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО. — RT)», — сказала она.

По её словам, «Северный поток — 2» и окружение российского президента должны входить в список возможных санкций против России.

«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не смогут поехать на Елисейские Поля в Париж за покупками», — указала министр.

Ламбрехт отметила, что в Германии обеспокоены ситуацией вокруг Украины и сообщениями о размещении у границ государства российских войск.

Ранее стало известно о прибытии госминистра в Министерстве иностранных дел ФРГ Тобиаса Линднера в Киев, где он намеревается провести переговоры по вопросам безопасности.

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