В МИД России призвали США отказаться от политизации гуманитарных вопросов в Афганистане
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Россия продолжит призывать Вашингтон и его союзников к полному отказу от политизации гуманитарной проблематики. Сегодня на фоне стремительного нарастания рисков расползания наркотических и террористических угроз по региону и за его пределы Афганистану жизненно необходимы его финансовые средства, удерживаемые на международных счетах, для эффективного купирования стоящих перед страной вызовов», — заявил Ильичёв.
По его словам, российская сторона в двусторонних контактах и в рамках международных форматов общения регулярно подчёркивает необходимость скорейшего размораживания афганских активов.
Это позволит избежать полномасштабной гуманитарной катастрофы международного масштаба в Афганистане, заключил он.
Ранее Совбез ООН принял резолюцию США о том, что выплата денег на оказание гуманитарной помощи Афганистану не нарушает обязательств для государств заморозить активы «Талибана»*.
В свою очередь, постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.