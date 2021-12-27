В МИД России призвали США отказаться от политизации гуманитарных вопросов в Афганистане

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Соединённые Штаты должны остановить политизацию гуманитарных вопросов и разморозить афганские средства на счетах международных структур. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
В МИД России призвали США отказаться от политизации гуманитарных вопросов в Афганистане
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Россия продолжит призывать Вашингтон и его союзников к полному отказу от политизации гуманитарной проблематики. Сегодня на фоне стремительного нарастания рисков расползания наркотических и террористических угроз по региону и за его пределы Афганистану жизненно необходимы его финансовые средства, удерживаемые на международных счетах, для эффективного купирования стоящих перед страной вызовов», — заявил Ильичёв.

По его словам, российская сторона в двусторонних контактах и в рамках международных форматов общения регулярно подчёркивает необходимость скорейшего размораживания афганских активов.

Это позволит избежать полномасштабной гуманитарной катастрофы международного масштаба в Афганистане,  заключил он.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию США о том, что выплата денег на оказание гуманитарной помощи Афганистану не нарушает обязательств для государств заморозить активы «Талибана»*.

В свою очередь, постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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