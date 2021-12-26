Песков: многие политики будто не читали Минские соглашения

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Многие действующие политики будто не читали Минские соглашения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков: многие политики будто не читали Минские соглашения
  • © Пресс-служба президента РФ

«К сожалению, многие действующие политики, по сути, как иногда кажется, просто не читали текст этого документа. Потому что многие политики уже ушли. Собственно, Путин является единственным свидетелем той ночной работы, которая происходила. Поэтому многим, наверное, хочется напомнить, что давайте возьмите текст краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный, прочитайте его. Там все абсолютно чётко прописано», — сказал представитель Кремля.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.

Дмитрий Песков отмечал, в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

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