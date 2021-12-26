Песков назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками на планете
- AP
«Всё-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин — это самые опытные политики на этой планете», — сказал Песков.
Он также согласился с тем, что в этот список входит и председатель КНР Си Цзиньпин.
По его словам, между политиками налажен конструктивный и взаимоуважительный диалог.
Ранее Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и Байдена.
По его словам, переговоры лидеров двух государств по видеосвязи могут состояться до конца текущего года, но чётких договорённостей на данный момент нет.