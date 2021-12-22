Песков допустил проведение переговоров Путина и Байдена по видеосвязи до конца года
- РИА Новости
«Может состояться (общение по видеоконференцсвязи до конца 2021 года. — RT), может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока чётких договорённостей нет», — заявил он на брифинге с журналистами.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящий момент проведение новых встреч Байдена с Путиным не планируется.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.