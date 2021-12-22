Песков допустил проведение переговоров Путина и Байдена по видеосвязи до конца года

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по видеосвязи могут состояться до конца текущего года. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чётких договорённостей на данный момент нет.

«Может состояться (общение по видеоконференцсвязи до конца 2021 года. — RT), может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока чётких договорённостей нет», — заявил он на брифинге с журналистами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящий момент проведение новых встреч Байдена с Путиным не планируется.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.