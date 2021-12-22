Песков допустил проведение переговоров Путина и Байдена по видеосвязи до конца года

Короткая ссылка
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по видеосвязи могут состояться до конца текущего года. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чётких договорённостей на данный момент нет.
Песков допустил проведение переговоров Путина и Байдена по видеосвязи до конца года
  • РИА Новости

«Может состояться (общение по видеоконференцсвязи до конца 2021 года. — RT), может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока чётких договорённостей нет», — заявил он на брифинге с журналистами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящий момент проведение новых встреч Байдена с Путиным не планируется.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить