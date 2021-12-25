Премьер Индии рассказал о планах вакцинировать подростков старше 15 лет

Индия с января 2022 года начнёт вакцинировать от коронавируса подростков старше 15 лет, сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.

«Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января», — цитирует РИА Новости Моди.

По его словам, это поможет защитить детей, посещающих школу, и их родителей.

Он добавил, что скоро в Индии будут представлены назальная вакцина от коронавируса и первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса.

Ранее стало известно, что в Индии 60% взрослого населения страны полностью привили от коронавирусной инфекции.