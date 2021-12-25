Премьер Индии рассказал о планах вакцинировать подростков старше 15 лет
- AP
«Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января», — цитирует РИА Новости Моди.
По его словам, это поможет защитить детей, посещающих школу, и их родителей.
Он добавил, что скоро в Индии будут представлены назальная вакцина от коронавируса и первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса.
Ранее стало известно, что в Индии 60% взрослого населения страны полностью привили от коронавирусной инфекции.