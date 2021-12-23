В Индии привили от коронавируса 60% взрослого населения
- AP
«При содействии общественности и благодаря самоотверженным усилиям наших медицинских работников более 60% имеющего право на вакцинацию населения в настоящее время полностью вакцинированы», — написал он в Twitter.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавируса.
Он также отметил, что «бездумные» кампании по бустерной вакцинации в мире усугубляют неравенство.