В Индии привили от коронавируса 60% взрослого населения

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В Индии 60% взрослого населения страны полностью привили от коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава страны Мансух Мандавия.
В Индии привили от коронавируса 60% взрослого населения
  • AP

«При содействии общественности и благодаря самоотверженным усилиям наших медицинских работников более 60% имеющего право на вакцинацию населения в настоящее время полностью вакцинированы», — написал он в Twitter.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавируса.

Он также отметил, что «бездумные» кампании по бустерной вакцинации в мире усугубляют неравенство.

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