В Белоруссии рассказали о темах переговоров Лукашенко и Путина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили актуальные темы двусторонней повестки, а также сотрудничество в оборонной сфере.
В Белоруссии рассказали о темах переговоров Лукашенко и Путина
  • AP

«Ещё один телефонный разговор — с президентом России — провёл сегодня глава белорусского государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили программу мероприятий во время визита президента Беларуси в Санкт-Петербург», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службе главы белорусского государства.

Ранее стало известно, что Лукашенко проведёт встречу с Путиным 29 декабря в Санкт-Петербурге.

24 декабря сообщалось, что лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.

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