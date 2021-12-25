В Белоруссии рассказали о темах переговоров Лукашенко и Путина
- AP
«Ещё один телефонный разговор — с президентом России — провёл сегодня глава белорусского государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили программу мероприятий во время визита президента Беларуси в Санкт-Петербург», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службе главы белорусского государства.
Ранее стало известно, что Лукашенко проведёт встречу с Путиным 29 декабря в Санкт-Петербурге.
24 декабря сообщалось, что лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.