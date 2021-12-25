В Белоруссии рассказали о темах переговоров Лукашенко и Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили актуальные темы двусторонней повестки, а также сотрудничество в оборонной сфере.

«Ещё один телефонный разговор — с президентом России — провёл сегодня глава белорусского государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили программу мероприятий во время визита президента Беларуси в Санкт-Петербург», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службе главы белорусского государства.

Ранее стало известно, что Лукашенко проведёт встречу с Путиным 29 декабря в Санкт-Петербурге.

24 декабря сообщалось, что лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.