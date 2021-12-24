Лукашенко встретится с Путиным 29 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт встречу с российским лидером Владимиром Путиным 29 декабря в Санкт-Петербурге.

«На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества», — сообщает БЕЛТА.

28 декабря Лукашенко в Петербурге примет участие в неформальной встрече глав государств — участников Содружества Независимых Государств.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры стран СНГ приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.