Лукашенко встретится с Путиным 29 декабря
- AP
«На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества», — сообщает БЕЛТА.
28 декабря Лукашенко в Петербурге примет участие в неформальной встрече глав государств — участников Содружества Независимых Государств.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры стран СНГ приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.