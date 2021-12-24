Лидеры стран СНГ приедут в Петербург на неформальную встречу перед Новым годом

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Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.
Лидеры стран СНГ приедут в Петербург на неформальную встречу перед Новым годом
  • © МПА СНГ
  • РИА Новости

«По инициативе Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Санкт-Петербург приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности.

В декабре 2021 года исполняется 30 лет создания СНГ.

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