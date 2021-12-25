Врач Мясников прокомментировал распространение «омикрона» в странах Запада

Короткая ссылка
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал распространение омикрон-штамма в западных странах. По его мнению, «омикрон» протекает «в весьма умеренной форме», а смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации.
Врач Мясников прокомментировал распространение «омикрона» в странах Запада
  • РИА Новости

«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивает в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность 0,1—0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60—70% населения. Но всё это идёт к нам. И придёт! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идём к вам!» — написал врач в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости коллективного иммунитета в стране «где-то под 80%».

Президент также назвал уровень вакцинации от коронавируса в стране низким.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить