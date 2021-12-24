NI: США в состоянии нанести удар по России из акватории Чёрного моря
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Об этом пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Тяжёлая и точная огневая мощь, такая как ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок и кораблей, может нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы», — пишет он.
По его словам, также армия США способна организовать десантные операции.
Он отметил, что «ВМС США, вероятно, обладает морским превосходством над флотом России, а высадка морской пехоты может привести к конфликту на два фронта».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложными сообщения о желании России напасть на Украину.
Российский президент Владимир Путин назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину. Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.