NI: США в состоянии нанести удар по России из акватории Чёрного моря

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Соединённые Штаты в состоянии нанести по России «серьёзный удар» с Чёрного моря в случае её вторжения на Украину.
NI: США в состоянии нанести удар по России из акватории Чёрного моря
  • Legion-Media

Об этом пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.

«Тяжёлая и точная огневая мощь, такая как ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок и кораблей, может нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы», — пишет он.

По его словам, также армия США способна организовать десантные операции.

Он отметил, что «ВМС США, вероятно, обладает морским превосходством над флотом России, а высадка морской пехоты может привести к конфликту на два фронта».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложными сообщения о желании России напасть на Украину.

Российский президент Владимир Путин назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину. Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.

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