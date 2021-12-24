Качиньский заявил, что ФРГ стремится к созданию в ЕС «четвёртого рейха»
- Legion-Media
Об этом он заявил в интервью Gazeta Polska Codziennie.
По словам Качиньского, новое немецкое правительство стремится к федерализации ЕС и хочет подчинить себе Польшу.
Как он отметил, существуют страны, которые «не проявляют энтузиазма по поводу перспективы создания на базе ЕС четвёртого германского рейха».
«Этот термин не является чем-то предосудительным», — уточнил Качиньский.
Он отметил, что «речь ведь идёт не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому (Первый рейх — Священная Римская империя германской нации)».
«Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», — добавил Качиньский.
Ранее он заявил, что Польша может возвести на границе с Украиной защитное сооружение.