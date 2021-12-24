Качиньский заявил, что ФРГ стремится к созданию в ЕС «четвёртого рейха»

Короткая ссылка
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что Германия хочет построить федеративный Европейский союз под руководством Берлина, и назвал эти планы созданием «четвёртого рейха».
Качиньский заявил, что ФРГ стремится к созданию в ЕС «четвёртого рейха»
  • Legion-Media

Об этом он заявил в интервью Gazeta Polska Codziennie.

По словам Качиньского, новое немецкое правительство стремится к федерализации ЕС и хочет подчинить себе Польшу.

Как он отметил, существуют страны, которые «не проявляют энтузиазма по поводу перспективы создания на базе ЕС четвёртого германского рейха».

«Этот термин не является чем-то предосудительным», — уточнил Качиньский.

Он отметил, что «речь ведь идёт не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому (Первый рейх — Священная Римская империя германской нации)».

«Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», — добавил Качиньский.

Ранее он заявил, что Польша может возвести на границе с Украиной защитное сооружение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить