Коронавирус выявлен у патриарха Константинопольского

У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлена коронавирусная инфекция, наблюдаются лёгкие симптомы заболевания.

«У Вселенского патриарха Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых в Фанаре (резиденции патриарха), сегодня, в пятницу, 24 декабря 2021 года, был обнаружен положительный результат на коронавирус», — приводит РИА Новости заявление патриархии.

Отмечается, что патриарх был полностью вакцинирован, у него наблюдаются лёгкие симптомы заболевания.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавирусной инфекции.