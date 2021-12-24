Коронавирус выявлен у патриарха Константинопольского

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У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлена коронавирусная инфекция, наблюдаются лёгкие симптомы заболевания.
Коронавирус выявлен у патриарха Константинопольского
  • AP

«У Вселенского патриарха Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых в Фанаре (резиденции патриарха), сегодня, в пятницу, 24 декабря 2021 года, был обнаружен положительный результат на коронавирус», — приводит РИА Новости заявление патриархии.

Отмечается, что патриарх был полностью вакцинирован, у него наблюдаются лёгкие симптомы заболевания.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавирусной инфекции.

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