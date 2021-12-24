Британия осудила испытательный пуск баллистической ракеты Ирана

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Великобритания осудила испытательный пуск баллистической ракеты Ирана.
Британия осудила испытательный пуск баллистической ракеты Ирана
  • Legion-Media

«Мы осуждаем использование Ираном баллистических ракет в ходе испытательного пуска, который, как было подтверждено, был проведён сегодня. Запуск является явным нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы Иран не предпринимал никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет», — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Ранее сообщалось, что восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в рамках иранской ядерной программы начнётся 27 декабря.

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