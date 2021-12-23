Новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана назначен на 27 декабря

Восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в рамках иранской ядерной программы начнётся 27 декабря.

Об этом сообщил заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы и главный переговорщик ЕС Энрике Мора.

«Венские переговоры возобновятся в понедельник, 27 декабря. Совместная комиссия СВПД встретится с целью обсудить и определить дальнейший путь», — написал он в Twitter.

Дипломат заявил о необходимости быстрее решать ключевые вопросы о восстановлении СВПД.

По словам Мора, «важно ускориться в решении ключевых вопросов и продвинуться дальше, тесно работая с США».

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что в Вашингтоне «активно» рассматривают альтернативы восстановлению ядерной сделки с Ираном.

По словам Блинкена, восстановление СВПД через возвращение к его выполнению становится всё более затруднительным, потому что Иран ежедневно продвигается вперёд в своей ядерной программе.