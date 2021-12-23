Новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана назначен на 27 декабря

Короткая ссылка
Восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в рамках иранской ядерной программы начнётся 27 декабря.
Новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана назначен на 27 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы и главный переговорщик ЕС Энрике Мора.

«Венские переговоры возобновятся в понедельник, 27 декабря. Совместная комиссия СВПД встретится с целью обсудить и определить дальнейший путь», — написал он в Twitter.

Дипломат заявил о необходимости быстрее решать ключевые вопросы о восстановлении СВПД.

По словам Мора, «важно ускориться в решении ключевых вопросов и продвинуться дальше, тесно работая с США».

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что в Вашингтоне «активно» рассматривают альтернативы восстановлению ядерной сделки с Ираном.

По словам Блинкена, восстановление СВПД через возвращение к его выполнению становится всё более затруднительным, потому что Иран ежедневно продвигается вперёд в своей ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить