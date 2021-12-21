Блинкен заявил об изучении Вашингтоном альтернатив восстановлению ядерной сделки с Ираном
- Reuters
«Мы сохраняем высокую заинтересованность в попытках вернуть ядерную программу в прежние рамки. Но если нам это не удастся,... то мы активно изучаем альтернативы и возможности», - приводит РИА Новости его заявление.
По его словам, восстановление СВПД через возвращение к его выполнению становится всё затруднительнее по причине того, что Иран ежедневно продвигается вперёд в своей ядерной программе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне рассматривают разные варианты действий на случай провальных переговоров по ядерной сделке с Тегераном.