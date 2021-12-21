В США готовят новые шаги в отношении Ирана на случай провала переговоров в Вене

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В Вашингтоне рассматривают разные варианты действий на случай провальных переговоров по ядерной сделке с Тегераном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В США готовят новые шаги в отношении Ирана на случай провала переговоров в Вене
  • Reuters

По её словам, это обусловлено тем, как иранцы подошли к последнему раунду переговоров.

«Президент дал поручение команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, быть готовой на случай, если дипломатия провалится, и рассмотреть другие варианты действий», — цитирует Псаки ТАСС.

Она отметила, что на эту тему Вашингтон ведёт консультации с целым рядом партнёров по всему миру.

В Госдепе США ранее выразили предположение, что новый раунд переговоров в Вене по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может начаться до конца 2021 года.

При этом Вашингтон готов полностью снять с Тегерана санкции, идущие вразрез с обязательствами США по СВПД, если Иран тоже будет соблюдать свои обязательства.

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