В США готовят новые шаги в отношении Ирана на случай провала переговоров в Вене

В Вашингтоне рассматривают разные варианты действий на случай провальных переговоров по ядерной сделке с Тегераном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, это обусловлено тем, как иранцы подошли к последнему раунду переговоров.

«Президент дал поручение команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, быть готовой на случай, если дипломатия провалится, и рассмотреть другие варианты действий», — цитирует Псаки ТАСС.

Она отметила, что на эту тему Вашингтон ведёт консультации с целым рядом партнёров по всему миру.

В Госдепе США ранее выразили предположение, что новый раунд переговоров в Вене по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может начаться до конца 2021 года.

При этом Вашингтон готов полностью снять с Тегерана санкции, идущие вразрез с обязательствами США по СВПД, если Иран тоже будет соблюдать свои обязательства.