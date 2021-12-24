В США поприветствовали договорённости о прекращении огня в Донбассе

Соединённые Штаты поприветствовали заявление киевских властей и самопровозглашённых ДНР и ЛНР о намерениях придерживаться режима прекращения огня. Об этом сообщили в американском Госдепе.

«США приветствуют сделанное накануне ОБСЕ объявление о твёрдой решимости... полностью придерживаться мер по укреплению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Американские дипломаты выразили надежду, что перемирие создаст «дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации напряжённости в регионе».

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в ходе заседания контактной группы все стороны заявили о намерении соблюдать договорённости о режиме прекращения огня.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на то, что Киев будет выполнять все свои обязательства по обеспечению перемирия в Донбассе.