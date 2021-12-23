Посол США Салливан заявил о готовности Соединённых Штатов и НАТО к диалогу с Россией
- РИА Новости
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Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».
«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнёрами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы», — отметил дипломат.
По его словам, все стороны, обеспокоенные проблемами в области безопасности в Европейском регионе, желают вести диалог с властями России по данному вопросу.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.