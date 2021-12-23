Посол США Салливан заявил о готовности Соединённых Штатов и НАТО к диалогу с Россией

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Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединённые Штаты и НАТО готовы к диалогу с российской стороной.
Посол США Салливан заявил о готовности Соединённых Штатов и НАТО к диалогу с Россией
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнёрами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы», — отметил дипломат.

По его словам, все стороны, обеспокоенные проблемами в области безопасности в Европейском регионе, желают вести диалог с властями России по данному вопросу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

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