Посол США Салливан заявил о готовности Соединённых Штатов и НАТО к диалогу с Россией

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединённые Штаты и НАТО готовы к диалогу с российской стороной.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнёрами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы», — отметил дипломат.

По его словам, все стороны, обеспокоенные проблемами в области безопасности в Европейском регионе, желают вести диалог с властями России по данному вопросу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.