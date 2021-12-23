Руководитель RT DE рассказала о вранье Германии по поводу места вещания телеканала

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Руководитель RT DE Динара Токтосунова в рамках стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявила, что в Германии лгут по поводу того, что канал вещает из Берлина, а не из Москвы.
Руководитель RT DE рассказала о вранье Германии по поводу места вещания телеканала
  • РИА Новости

«Мы знаем, что их аргумент, который ещё не расшифрован, в том, что вещание идёт из Берлина, а не из Москвы. Это, конечно, полный бред, потому что вещание идёт из Москвы. Главный редактор Маргарита Симоньян — в Москве, люди работают в Москве, все видели, что запуск был из студии в Москве», — сказала она.

По словам Токтосуновой, по этой причине представителям RT DE говорят прийти в немецкие органы за получением лицензии, которую они, по их же словам, каналу не дадут.

«Якобы (вещание RT DE идёт. — RT) из Берлина, поэтому придите и получите лицензию в Берлине, а мы вам её не дадим, потому что вы государственный вещатель российский», — отметила она.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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