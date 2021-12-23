Псаки заявила, что осталось согласовать детали по переговорам России и США
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«У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто ещё не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом», — приводит РИА Новости её слова.
Также она сообщила, что Белый дом не готов подтвердить, что переговоры с Россией по безопасности в Женеве состоятся.
Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.