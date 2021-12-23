Псаки заявила, что осталось согласовать детали по переговорам России и США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что осталось согласовать детали относительно переговоров России и США.

«У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто ещё не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом», — приводит РИА Новости её слова.

Также она сообщила, что Белый дом не готов подтвердить, что переговоры с Россией по безопасности в Женеве состоятся.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.