Белый дом не подтверждает переговоры с Россией в Женеве

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Белый дом не готов подтвердить, что переговоры с Россией по безопасности состоятся в январе в Женеве.
Белый дом не подтверждает переговоры с Россией в Женеве
  • AP

«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

На брифинге её спросили, может ли она подтвердить заявления российского лидера Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и президента США Джо Байдена.

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