Белый дом не подтверждает переговоры с Россией в Женеве
- AP
«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
На брифинге её спросили, может ли она подтвердить заявления российского лидера Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и президента США Джо Байдена.