В Совфеде высказались об отказе США публично отвечать на предложения России по безопасности

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал заявление Белого дома о том, что Соединённые Штаты не собираются публично отвечать на российские предложения по гарантиям безопасности.
В Совфеде высказались об отказе США публично отвечать на предложения России по безопасности
  • РИА Новости

По словам сенатора, американцы, в принципе, вправе не отвечать публично. При этом Климов подчеркнул, что, тем не менее, Россия опубликовала эти документы для того, чтобы «граждане стран НАТО понимали, в чём смысл наших предложений».

«Если на эти предложения не собираются отвечать публично, значит, либо хотят за кулисами организовать какой-то торг, либо начинается то, о чём предупреждал Путин, — попытки затянуть всю эту историю. Мы действуем гласно, открыто, прозрачно и, на мой взгляд, аргументированно. А они хотят всё куда-то за кулисы затащить», — высказался собеседник RT.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный представитель американской администрации заявил об отказе США публично отвечать на российские предложения по гарантиям безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

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