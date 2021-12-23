Франция выступает за обсуждение предложений России в январе
- Reuters
«Мы приняли к сведению российские предложения и анализируем их в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнёрами. Мы поддерживаем предложение генерального секретаря НАТО провести в январе обсуждение в рамках Совета Россия — НАТО», — приводит ТАСС слова представителя МИД Франции.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о важности переговоров с Западом по вопросам предложений о гарантиях безопасности.
В США заявили, что готовы уже в начале января вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности.