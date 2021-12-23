В США выразили готовность к переговорам с Россией по безопасности

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США готовы уже в начале января вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности. Об этом заявил представитель американской администрации.
В США выразили готовность к переговорам с Россией по безопасности
  • Reuters

«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о важности переговоров с Западом по вопросам предложений о гарантиях безопасности.

По его словам, Москва пока видит положительную реакцию на свои предложения.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

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