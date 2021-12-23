В США выразили готовность к переговорам с Россией по безопасности
- Reuters
«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о важности переговоров с Западом по вопросам предложений о гарантиях безопасности.
По его словам, Москва пока видит положительную реакцию на свои предложения.
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.